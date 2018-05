Esporte Croácia chama 32 em lista prévia para Copa com Modric, Rakitic e Mandzukic Sorteada para o Grupo D, a Croácia vai estrear na Copa do Mundo em 16 de junho contra a Nigéria

Luka Modric e Ivan Rakitic foram anunciados nesta segunda-feira (14) pelo técnico Zlatko Dalic na lista preliminar de 32 convocados da seleção croata para a Copa da Rússia, naquele que pode ser o último Mundial em que os dois jogadores atuarão juntos no meio-campo. O atacante Mario Mandzukic, que conquistou no último fim de semana mais um título do Campeonato Italia...