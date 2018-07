Esporte Croácia busca virada na prorrogação, derrota Inglaterra e está na final da Copa do Mundo pela 1ª vez Equipe de Modric, Mandzukic e cia. enfrentará a França na disputa pelo título no domingo (15), às 12h (de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou

Pela primeira vez em sua história, a Croácia vai decidir uma Copa do Mundo. Hoje, no estádio Luzhniki, em Moscou, a seleção começou mal, mas se ajeitou durante a partida e virou em cima da Inglaterra, vencendo por 2 a 1. Com três prorrogações nas três fases de mata-mata do Mundial da Rússia, os croatas chegam desgastados fisicamente para a finalíssima de domingo, contra a...