Esporte Cristiano Ronaldo para em goleiro na estreia, mas Juventus vence nos acréscimos

Cristiano Ronaldo teve uma boa atuação na estreia pela Juventus. Ele buscou o gol de todas as maneiras, mas parou no goleiro Sorrentino, do Chievo. Sua equipe, por consequência, sofreu, mas chegou à vitória por 3 a 2 com um gol nos acréscimos neste sábado, fora de casa, na rodada de abertura do Campeonato Italiano. Atual heptacampeã da competição, a equipe de Tur...