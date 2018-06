No primeiro treino de Portugal em solo russo, todas as atenções obviamente se dirigiram para o atacante Cristiano Ronaldo. Um dia após desembarcar na Rússia, a equipe realizou um treinamento aberto ao público na manhã deste domingo. E o melhor jogador do mundo se mostrou sorridente, interagiu com a torcida e deu autógrafos para uma pequena multidão no final da atividade.

O treino foi realizado em um dos campos do Centro de Treinamento do clube Saturn, na cidade de Kratovo, nos arredores de Moscou. A atividade atraiu cerca de 250 torcedores. Foi um treinamento simples, um recreativo em campo reduzido com 22 jogadores. Apenas o goleiro Rui Patrício fez trabalho separado.

Alunos de uma escola de Kratovo fizeram o coro "Ronaldo, Ronaldo" em diversos momentos a pedido do professor de educação física que os acompanhava. Cristiano fez o gesto de "calma", como um pedido para que diminuíssem o barulho do coro. Pouco adiantou.

Os portugueses passarão boa parte dos próximos dias na cidade de Kratovo. O local possui três campos de futebol e passou por algumas modificações para receber a equipe. Ele fica a cerca de 10 quilômetros do Aeroporto Internacional Zhukovsky, o que facilita os deslocamentos.

A atual campeã da Europa estreia no Grupo B da Copa no dia 15 de junho, diante da Espanha, em Sochi. Cinco dias depois, retornarão para Moscou, onde vão enfrentar Marrocos. A última partida da fase de grupos será diante do Irã, em Saransk, no dia 25.