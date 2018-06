Esporte Cristiano Ronaldo mostra-se solidário na defesa em comparação com Messi e Neymar

Cristiano Ronaldo é muito mais do que o cara da Copa do Mundo até agora, com seus três gols no empate diante da Espanha por 3 a 3 na estreia. Comparado aos seus maiores rivais na Rússia (o argentino Messi e o brasileiro Neymar), o atacante português também é o que mais ajuda a defesa, com 44% do tempo dos 90 minutos de jogo. Messi, por exemplo, volta apenas 18%. E Neymar, 2...