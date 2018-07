Esporte Cristiano Ronaldo ignora final da Copa e viaja para a Itália durante o jogo Craque português desembarcou em Turim para oficializar sua transferência para a Juventus

O craque Cristiano Ronaldo ignorou a final da Copa do Mundo entre França e Croácia neste domingo, em Moscou, e viajou para a Itália bem no momento do jogo para se apresentar à Juventus, seu novo clube. O atacante português desembarcou neste domingo em Turim para passar pelos últimos passos que permitirão a oficialização da transferência do Real Madrid para a Juve...