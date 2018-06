Esporte Cristiano Ronaldo festeja marca histórica e iguala feito de Pelé, Klose e Seeler Astro português é o quarto jogador a marcar gols em quatro Mundiais consecutivos

Autor dos três gols de Portugal no empate por 3 a 3 com a Espanha, nesta sexta-feira (15), em Sochi, no jogo de estreia do seu país nesta Copa da Rússia, Cristiano Ronaldo não escondeu a alegria por ter justificado em grande estilo o seu status de melhor jogador do mundo, eleito pela Fifa nas últimas duas premiações da entidades. Ao balançar as redes nesta sexta,...