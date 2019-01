Esporte Cristiano Ronaldo faz acordo e paga multa de R$ 81,2 milhões por fraude fiscal O jogador foi acusado de usar empresas de fachada para esconder uma renda de direitos de imagem

Cristiano Ronaldo compareceu a um tribunal de Madri, nesta terça-feira (22), se declarou culpado de fraude fiscal, foi condenado a 23 meses de prisão - que não irá cumprir - e aceitou pagar uma multa de US$ 21,6 milhões (cerca de R$ 81,2 milhões). Em 2017, um promotor acusou o atacante português de quatro acusações de fraude fiscal de 2011 a 2014 no valor de US$ 16,7...