Esporte Cristiano Ronaldo estreia com vitória na Juventus Mesmo o atacante não marcando, o clube garantiu a vitória por 3 a 2

O craque português Cristiano Ronaldo estreou com a camisa da Juventus neste sábado (18), em partida contra o Chievo. Mesmo o atacante não marcando, a Velha Senhora garantiu a vitória por 3 a 2. A nova estrela do Juventus, no fim do segundo tempo, participou de um lance polêmico que quase custou a vitória do time italiano. A Juventus voltará a campo pela segund...