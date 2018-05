Esporte Cristiano Ronaldo diz que 'foi bonito' jogar no Real, mas não confirma se fica Com a camisa do time espanhol, o atacante já conquistou quatro Ligas dos Campeões

Cristiano Ronaldo colocou em dúvida a sua permanência no Real Madrid após a vitória do clube espanhol na final da Liga dos Campeões da Europa, realizada neste sábado (26) em Kiev, na Ucrânia. O triunfo por 3 a 1 sobre o Liverpool representou o quarto título do jogador na competição conquistado com a camisa do clube espanhol e o terceiro consecutivo. "Agora vamos desfr...