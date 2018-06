Esporte Cristiano Ronaldo diante da tradição celeste Nas oitavas de final, atacante lusitano inspira fãs goianos na torcida por Portugal contra o bicampeão mundial Uruguai

Nos últimos 11 anos, ele ficou fora de apenas uma disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Quebrou recordes na sua seleção e nos clubes que defendeu. Chama atenção em campo por suas atuações e também pelas comemorações. Uma olhada no telão é normal. O atacante Cristiano Ronaldo é um astro do futebol e para muitos, um dos maiores jogadores da história. Seu recordes, título...