Esporte Cristiano Ronaldo é o mais bem pago na Itália e supera sozinho 10 equipes do país Atualmente, astro português é quem tem o maior salário anual seguido pelo argentino Higuaín, por uma diferença de 87 milhões em reais

Grande contratação da Juventus para a temporada 2018/2019, Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago entre os 548 inscritos para a disputa do Campeonato Italiano. Segundo levantamento do jornal Gazzetta dello Sport, o português recebe R$ 132 milhões por ano, número superior ao investimento total de outras 10 equipes com todo o seu elenco no torneio. O argentino G...