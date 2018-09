Esporte Cristiano Ronaldo é expulso em estreia na Champions pela Juve Expulsão é um episódio inédito na carreira do atleta na Liga

O astro Cristiano Ronaldo foi expulso de campo em sua estreia com a camisa da Juventus na Liga dos Campeões. A atuação do português na partida contra o Valencia, nesta quarta-feira (19), durou 29 minutos. O árbitro alemão Felix Brych aplicou o cartão vermelho após o atacante se desentender dentro da área com o colombiano Murillo, que permaneceu em campo e não fo...