Esporte Crise vivida pela Venezuela comove elenco do Grêmio O time gremista doou para os funcionários do hotel que ficaram hospedados todo o material excedente que levaram para Maturín

A atual crise que vive a Venezuela comoveu a delegação do Grêmio, que jogou no país sul-americano na última terça-feira (15), pela Copa Libertadores. O triunfo de 2 a 1 sobre o Monagas, válido pela penúltima rodada da fase de grupos foi um dos temas da coletiva de imprensa, que também ficou marcada pelo desabafo do volante Cícero e do técnico Renato Gaúcho. Segundo...