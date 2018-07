Esporte Crianças de projeto se juntam aos atletas em Itauçu Município é o berço da Bacia do rio Meia Ponte

As expressões de cansaço físico e, ao mesmo tempo contentamento, se misturavam nos rostos dos 28 atletas - 24 homens e 4 mulheres - da 27ª Caminhada Ecológica. Eles estavam desgastados, é verdade, mas abriram o sorriso quando começaram a andar pelas ruas e foram recepcionados pelos moradores de Itauçu, município que é o berço da Bacia do Meia Ponte - as nascentes f...