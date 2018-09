Esporte Crac sobe para a Primeira Divisão do Campeonato Goiano O time venceu o Goianésia por 1 a 0

O Crac, de Catalão, é o primeiro time a subir para a Primeira Divisão do Campeonato Goiano do próximo ano. O time foi a Goianésia, onde venceu o time da cidade por 1 a 0, ontem, e conquistou o acesso à elite com dois jogos e três rodadas de antecedência. A equipe catalana ficou ausente da elite somente este ano ao ser rebaixado em 2017. O Goianésia perdeu a terc...