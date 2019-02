Esporte Crac recebe o invicto Iporá Leão do Sul tenta se recuperar na competição

Pressionados por tropeços recentes no Campeonato Goiano, Crac e Iporá se enfrentam neste domingo (3). às 17h, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. As duas equipes precisam da vitória para aliviarem a fase ruim e se manterem entre os oito primeiros colocados na tabela. O Crac vem de duas derrotas consecutivas. Mesmo assim, o técnico Ney da Matta deve manter ...