Esporte Crac quer 3ª vitória para abrir ponta

A 3ª rodada do Estadual reserva jogos neste domingo (27), todos começando às 17 horas, envolvendo seis times do interior. Cada um joga pela vitória em situações diferentes, seja pelo primeiro triunfo, reabilitação ou liderança, como é o caso do Crac, que soma 6 pontos e recebe o Grêmio Anápolis, em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca. O Leão do Sul já obteve duas ...