Esporte Crac perde invencibilidade para o Grêmio Anápolis Leão do Sul foi surpreendido dentro de casa, em Catalão, e saiu derrotado por 1 a 0, com gol logo no primeiro minuto

Invicto até então no Campeonato Goiano, o Crac conheceu a sua primeira derrota na competição. Jogando em casa, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, o Leão foi surpreendido pelo Grêmio Anápolis, que venceu por 1 a 0. O gol da Raposa foi marcado logo no primeiro minuto de jogo, com Adailson, de cabeça. A partida teve um público pagante de 1.383 torcedores. Com a vitó...