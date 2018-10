Esporte Crac, Novo Horizonte e Goianésia traçam planos para o futuro De volta à elite do Estadual, trio do interior planeja passos para 2019

Crac (Catalão), Novo Horizonte (Ipameri) e Goianésia é o trio do interior que, após três meses de Divisão de Acesso, volta à 1ª Divisão do Goianão 2019. Agora, o desafio dos dirigentes dos três clubes é planejar o futuro - o Goiânia também ascendeu. O primeiro passo é acertar as pendências financeiras do acesso, deixar a renovação de técnicos e alguns jogadores encam...