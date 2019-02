Esporte Crac decide no fim, bate Iporá em Catalão e derruba invencibilidade do adversário no Goianão Leão volta a vencer após duas rodadas no Estadual. Lobo Guará ainda não triunfou na competição após cinco jogos

Com gols no fim, o Crac derrotou o Novo Horizonte por 2 a 0, neste domingo (3), no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, voltou a vencer no Goianão 2019 após duas rodadas e colocou fim à invencibilidade do Lobo Guará na competição. Pressionando a equipe de Ipameri durante toda a partida, o Leão do Sul abriu o placar apenas aos 44 minutos da etapa derradeira. O cent...