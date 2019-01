Esporte Crac decide no fim, bate Goiânia em Catalão e lidera grupo A do Goianão Leão conta com belo gol do atacante Alef na etapa final para chegar a segunda vitória em dois jogos no Estadual. Galo segue sem marcar e sem pontuar no retorno à elite

O Goiânia se defendeu como conseguiu, buscou os contra-ataques, mas não evitou mais uma derrota no Goianão 2019. O carrasco alvinegro da vez foi o Crac, que bateu o time da capital por 1 a 0 no Genervino da Fonseca, em Catalão, na noite desta quarta-feira (23), em jogo válido pela 2ª rodada do Estadual. O autor do gol da partida foi o atacante Alef, um dos destaq...