Esporte Crac bate o Goiânia e amplia liderança Leão do Sul supera o Galo e abre 4 pontos de vantagem para o Novo Horizonte, que perde a 1ª

A disputa por uma vaga na elite do futebol estadual em 2019 vem esquentando e ganhando contornos definitivos. Ontem, a 9ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano foi realizada e, apesar da manutenção dos mesmos clubes no grupo dos quatro primeiros colocados (G4), não houve nenhum empate e os resultados delinearam ainda mais os papéis de cada clube, seja na parte d...