Esporte Crac anuncia Ney da Matta como treinador para 2019 O comandante, de 51 anos, já dirigiu o clube em 2010, no campeonato estadual

O Crac já está definindo as estratégias para a temporada 2019. Nesta quarta-feira (21), o clube do interior goiano anunciou a contratação de Ney da Matta, que irá assumir o comando técnico da equipe. A informação foi confirmada pelo prefeito de Catalão e homem forte do clube, Adibe Elias. O clube já tem estreia marcada para o dia 20 de janeiro, contra o Novo Horizonte, e...