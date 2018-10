Esporte Coutinho se vê mais experiente após Mundial, mas evita pensar na Copa de 2022 Jogador acredita que o técnico Tite ainda vai formar a base da próxima Copa do Mundo e terá tempo para selecionar um elenco "forte"

Novamente titular da seleção brasileira no amistoso com a Arábia Saudita, na sexta-feira, o meia Philippe Coutinho admitiu nesta quarta que ganhou experiência ao disputar a Copa do Mundo da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, o jogador do Barcelona evita projetar o futuro Mundial de 2022, no Catar. Na sua avaliação, os jogadores da seleção precisam pensar jogo a jogo, tor...