Esporte Coutinho se vê mais experiente após Copa

Definido como titular da seleção brasileira para o amistoso com a Arábia Saudita, amanhã, o meia Philippe Coutinho admitiu ontem que ganhou experiência ao disputar a Copa do Mundo da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, o jogador do Barcelona evita projetar o futuro Mundial, de 2022, no Catar. Na sua avaliação, os jogadores da seleção precisam pensar jogo a jogo, torneio a torn...