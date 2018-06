Esporte Coutinho se diz confiante em hexa na Rússia: 'Vamos sonhar com essa conquista' O Brasil, que está no Grupo E do Mundial, estreia no dia 17, às 15 horas, contra a Suíça, em Rostov

O meia-atacante Philippe Coutinho disse estar confiante numa boa performance do Brasil na Copa do Mundo e, mais do que isso, "sonha" com o hexacampeonato mundial. "É um sonho. Todos nós batalhamos para estar aqui. Sonhamos com isso (estar na seleção brasileira) quando éramos pequenos. E agora que estamos aqui, vamos sonhar com essa conquista", destacou o jogador de 25 ...