Esporte Coutinho marca dois, Barcelona goleia o Sevilla e vai à semifinal da Copa do Rei

Em baixa nesta temporada com a camisa do Barcelona, Philippe Coutinho foi o personagem da classificação da equipe às semifinais da Copa do Rei nesta quarta-feira. Ele marcou dois gols na goleada por 6 a 1 dos catalães sobre o Sevilla, no Camp Nou, resultado que lhes garantiu a vaga apesar da derrota na ida por 2 a 0. Contratado a peso de ouro junto ao Liverpool, ...