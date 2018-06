Esporte Coutinho exalta 'emoção muito grande' em gol e elogia atuação do Brasil

O Brasil sofreu demais, suou e empatava com a Costa Rica até os acréscimos do segundo tempo. Foi então que apareceu a estrela de Philippe Coutinho. O meia surgiu na área após cruzamento na área para desafogar a seleção e iniciar a caminhada para a primeira vitória na Copa do Mundo. Neymar ainda marcou mais um pouco depois e selou o triunfo por 2 a 0 em São Petersburgo, n...