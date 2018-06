Esporte Coutinho admite que ansiedade atrapalhou seleção em estreia na Copa "Criamos bastante, claro, mas não jogamos o que vínhamos jogando nas Eliminatórias", disse o camisa 11 do Brasil

O meia Philippe Coutinho, da seleção brasileira, concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira com grande tom de autocrítica. O jogador afirmou que o empate em 1 a 1 no domingo, com a Suíça, na estreia da Copa do Mundo, foi fruto principalmente de ansiedade e de erros da equipe para buscar a melhor forma de criar jogadas, falhas que precisarão ser corrigidas até o...