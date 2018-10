Esporte Cotado para entrar, Vitinho prevê que Dragão buscará 3 vitórias seguidas

Desde que chegou ao Atlético, em setembro, no final do período de inscrições à Série B, o meia atacante Vitinho só entrou no decorrer dos quatro últimos jogos, nos quais o Dragão não conquistou vitórias. Após ter boa desenvoltura no empate de 2 a 2 com o Vila Nova, no final de semana, Vitinho está cotado para ser titular, pela primeira vez, no Atlético -...