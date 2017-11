Corte aumenta pena de Oscar Pistorius para 13 anos

Um tribunal sul-africano aumentou nesta sexta-feira a 13 anos e 5 meses de prisão a pena para o ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius pelo assassinato de sua namorada Reeva Steenkamp em fevereiro de 2013.

O juiz Willie Seriti, da Corte Suprema de Apelação em Bloemfontein, mais que dobrou a condenação original de seis anos imposta pelo tribunal de Pretória em 2016.

Naquela ocasião, a juíza Thokozile Masipa, do Tribunal de Pretoria justificou que o atleta "não é uma pessoa violenta". "É um herói caído, perdeu a carreira e a sua paz e a sua vida nunca mais voltará a ser a mesma", disse a magistrada, argumentando porque decidiu dar uma pena inferior a 15 anos, pena mínima prevista pela Justiça sul-africana para um crime de homicídio.

Oscar Pistorius matou a namorada com quatro tiros de pistola 9 mm em sua casa em Pretória em 14 de fevereiro de 2013. Ele sempre admitiu o crime, mas afirma que atirou por acreditar que do outro lado da porta do banheiro, onde estava Reeva Steenkamp quando foi atingida, estava um ladrão.