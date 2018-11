Esporte ‘Corrida, sim. Comida, depois’

A possibilidade de chuva era real sobre o Autódromo de Goiânia. No gramado, sentados e levando guarda-chuvas pra emergência, a família se reuniu. Com vista privilegiada à pista e ao outro lado da cidade, o paranaense Napoleão Luiz de Freitas, de 84 anos, curtia passagem barulhenta de carros. A mulher dele, Zita Martins Honório da Silva, também. No meio, a filha de Napo...