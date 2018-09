Esporte Corrida pelo título fica acirrada Palmeiras vence Sport e assume vice-liderança; Flamengo bate Atlético-MG e reduz distância para o líder

O Campeonato Brasileiro tem um candidato cada vez mais forte ao título. É o Palmeiras. Mesmo com uma formação alternativa, a equipe paulista bateu ontem o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, e subiu na tabela.O time do técnico Luiz Felipe Scolari chegou a 11 rodadas sem perder, ultrapassou o Internacional e assumiu a vice-liderança, a apenas um ponto do líder São Pau...