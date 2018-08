Esporte Corrida New Balance 15k Goiânia está com inscrições abertas A prova acontece no Flamboyant Shopping e os participantes podem optar por correr 15K ou 5K ou caminhar 5Km

Depois de passar correndo por São Paulo e Rio de Janeiro, a corrida de rua New Balance 15K Goiânia chega a passos largos ao Centro-Oeste. A prova, que acontece pelo quarto ano consecutivo na capital, será no dia 16 de setembro no Flamboyant Shopping Center. Os participantes da 15K Goiânia poderão optar por distâncias de 5 km e 15 km, ambas com largada geral às 7h,...