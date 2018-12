Esporte Corrida de São Silvestre reunirá 30 mil participantes em São Paulo No pelotão de elite, participam 30 competidores estrangeiros. O percurso tem 15 km, com largada às 8h20 na Avenida Paulista

Começa nesta quinta-feira (27) a distribuição dos kits com chip e camiseta para atletas e amadores inscritos na 94ª Corrida Internacional de São Silvestre, a tradicional prova que ocorre no dia 31 de dezembro em São Paulo. Os cerca de 30 mil corredores têm até domingo (30) para retirar seus kits no Palácio de Convenções do Anhembi, zona norte da cidade. No pelotã...