Esporte Corrida de rua é refúgio e paixão para quem venceu câncer Circuito Mulher chega à 11ª edição e atrai corredoras que procuraram o esporte para superação

O esporte tem poder transformador na vida das pessoas. A corrida de rua serviu como refúgio para mulheres que tiveram de superar o câncer e deram a volta por cima. No dia 10 de março, será realizada a 11ª edição do Circuito Mulher Unimed com o lema “Corra por todas”.Victoria Noely, de 45 anos, está ansiosa pela segunda participação dela na prova. A secretária e tera...