Corrida de moutain bike é destaque no carnaval de Três Ranchos

A tradicional corrida de moutain bike Socabota foi realizada na manhã deste domingo (11) em Três Ranchos, cidade localizada a aproximadamente 290 quilômetros de Goiânia. O primeiro lugar da categoria principal masculina foi do goiano, que mora em Brasília, Mário Veríssimo, de 29 anos. “É a primeira vez que corro aqui na cidade, mas já conhecia a fama da competição, o nível dos atletas é muito alto”, afirma Mário.

O segundo lugar ficou com o tricampeão brasileiro, Halysson Ferreira, de 28 anos. “É bom começar o ano em uma prova deste nível. Esta corrida tem tudo para entrar para o cenário nacional”, diz o atleta.

Entre as mulheres, a grande campeã foi Regiane Lima Martins, de 30 anos. Ela é de Brasília e foi à Três Ranchos exclusivamente para participar da corrida. “Já ouvi falar muito bem do carnaval daqui, mas precisamos voltar para casa ainda hoje. Vou passar o restante do feriado com a minha família”, afirma.

A competição já está na 11ª edição e reuniu 230 atletas profissionais e amadores. O evento sempre ocorre no domingo de carnaval. Enquanto a corrida acontecia os foliões aproveitaram a manhã de carnaval com som alto e até mesmo churrasco na praça da Estação Ferroviária.