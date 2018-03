Corrida como comprovação da superação de problemas

Sair da rotina, vencer desafios, se divertir e resistir são propostas da 10ª edição do Circuito Mulher Unimed, que ocorre no dia 11 (domingo). Para Thyessa Oliveira Barroso e Silva, de 33 anos, participar da corrida é superação. Com a ajuda do esporte, a advogada superou a obesidade e o cigarro. “Em 2013, estava grávida de cinco meses e sofri aborto. Foi o gatilho para ...