Corrida chega à sua 10ª edição

Prova exclusiva para o público feminino, o Circuito Mulher Unimed é realizado pelo jornal O POPULAR e pela Ludovica. O evento chega aos 10 anos. A prova atingiu o limite de inscritas e conta com percursos de 5 e 10 quilômetros, com pontos de água definidos, que serão servidas pelos tradicionais modelos a caráter. A segurança será feita com batedores e sinalização exclusivos para a corrida.

A estrutura terá tendas de apoiadores e patrocinadores. Além disso, para manter a animação, haverá DJ para comandar o som durante o aquecimento e, após a corrida, aulão de ritmos.