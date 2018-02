Corrida é receita para obter saúde e bem-estar

Após quase uma década, o Circuito Mulher Unimed já serviu como pano de fundo para várias histórias de superação e envolvimento com o esporte. No dia 11 de março, quando o evento completa sua 10ª edição, será oportunidade para que este leque seja ampliado. A consultora de vendas Fernanda Alves de Lima, de 35 anos, terá mais uma chance de participar do evento e celebrar o be...