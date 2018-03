Corredora vibra com 'dores da vitória' e se prepara para Circuito Mulher

As dores mudaram o rumo da vida da professora Esmeralda Guedes, de 45 anos. Em 2010, ela foi diagnosticada com fibromialgia. A síndrome, que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura, fez com Esmeralda tivesse de parar de trabalhar e vivesse um calvário. No final de 2016, a corrida tratou de dar uma nova reviravolta na vida dela e a expectativa de estar no Circuito Mulher Unimed, no próximo domingo (11), é a prova de que o esporte também pode ser prescrito para ajudar pacientes.

“As dores no início são incapacitantes. Passei um período de dois meses na cama, usando até fraldas geriátricas e tomando remédios fortíssimos. Engordei 20 quilos, desenvolvi depressão, síndrome do pânico e um vitimismo fora do comum”, relembra Esmeralda, que hoje tem no artesanato uma forma de complementar a rotina.

Superar as dores e iniciar uma rotina nas pistas de caminhadas mudou o curso da vida de Esmeralda. “Mal caminhava em casa”, relata. “Resolvi levantar e caminhar, mesmo em lágrimas de tantas dores. Cheguei em casa mancando e dormi o resto do dia, mas no outro dia fui novamente. Com o tempo, comecei a sentir uma pequena melhora e me apaixonei pela corrida”, destaca.

Esmeralda passou a conviver com outras dores e se livrou de uma realidade que certamente não a agradava. “Larguei os remédios, mudei alimentação e emagreci 25 quilos. Vi que era possível. E minhas dores? O que são dores? As dores da corrida, são de vitória para mim”, comenta a corredora, que pratica exercícios todos os dias. Além de corrida, ela tem rotina na academia.

Depois de cerca de um ano correndo, Esmeralda resolveu dar mais um passo. A inscrição para participar de sua primeira corrida de rua foi um marco. “Fiz minha primeira corrida em novembro, em Pirenópolis. Logo lá, foram três quilômetros só de subida e fiquei em 20º lugar. Chorei demais, sem acreditar. A segunda fiz em Trindade e consegui o 3º lugar, na minha faixa etária. Na semana passada, disputei o circuito Unimed. Fiquei em 45° na minha faixa. Que corrida! Chorei demais”, descreve.

Agora, Esmeralda está inscrita para disputar os 5 quilômetros do Circuito Mulher. A posição final, pouco importa, mas ela já prevê emoção na linha de chegada. “Em todas as corridas, quando chego, é choro certo. Felicidade, alegria, superação e ânimo me definem hoje”, finaliza a orgulhosa corredora.

Corrida chega à 10ª edição

Prova exclusiva para o público feminino, o Circuito Mulher Unimed é realizado pelo jornal O POPULAR e pela Ludovica. O evento chega aos 10 anos. A prova atingiu o limite de inscritas e conta com percursos de 5 e 10 quilômetros, com pontos de água definidos, que serão servidas pelos tradicionais modelos a caráter. A segurança será feita com batedores e sinalização exclusivos para a corrida.

A estrutura terá tendas de apoiadores e patrocinadores. Além disso, para manter a animação, haverá DJ para comandar o som durante o aquecimento e, após a corrida, aulão de ritmos.