Esporte Corpo encontrado nos destroços de aeronave achada no Canal da Mancha é do jogador Emiliano Sala Informação foi confirmada pela polícia de Dorset, na Inglaterra, na noite desta quinta-feira (7)

A Polícia do Condado de Dorset, no Sudoeste da Inglaterra, na costa do Canal da Mancha, confirmou, na noite desta quinta-feira (7), que o cadáver encontrado nos destroços do avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala, de 28 anos, é do atleta. #Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as t...