Esporte Corpo é encontrado em escombros de avião que levava meia argentino Emiliano Sala Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos ainda não confirmou a identidade da pessoa encontrada

Um vídeo submarino dos escombros encontrados do avião que levava o meia argentino Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson mostraram claramente a presença de um corpo, ainda sem identificação, no interior do monoposto, que estava desaparecido desde o último dia 21 no Canal da Mancha, entre a Grã-Bretanha e a França. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela A...