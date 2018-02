Coritiba será rival do Goiás na 3ª fase

O Coritiba, que será concorrente do Goiás na Série B do Brasileiro, também disputará com o time goiano vaga à 4ª fase da Copa do Brasil.

Isso porque, na noite desta quinta-feira (22 de fevereiro), o time paranaense eliminou o Uberlândia, vencendo-o por 2 a 0 no Estádio Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro.

Assim, os dois alviverdes estarão na 3ª fase e começam a brigar pela classificação à próxima etapa na próxima quarta-feira, às 19h30, no Estádio Serra Dourada. A ordem e o horário do jogo foi definida pela CBF também nesta quinta-feira (22 de fevereiro). A partida de volta, com o local a ser definido - deverá ser em Curitiba - também já está agendada. Será no dia 14 de março, às 19h30.

Para chegar à classificação, o Coritiba não teve muita dificuldade em Uberlândia (MG). Segurou a pressão mineira, tocou a bola e fez os gols da vitória em erros defensivos do Uberlândia. Os gols do Coxa foram marcados por Rafael Estevam - gol contra, aos 30 minutos do primeiro tempo - e Julio Rusch - aos 11 minutos da etapa final.

O Coritiba, cuja atuação foi vista de perto pelo técnico do Goiás, Hélio dos Anjos, que viajou para Uberlândia, atuou com Wilson; Marcos Moser, Thallison Kelvin, Romércio, William Matheus (Léo Andrade); Julio Rusch, Vitor Carvalho, Thiago Lopes (Kady), Iago (Pablo); Guilherme Parede e Alecsandro. O técnico é Sandro Forner.