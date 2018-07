Esporte Corinthians visita o Vasco em Brasília

Vasco e Corinthians vão se enfrentar às 11 horas deste domingo (29) em um dos estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 que a cada dia parece mais ter se tornado um "elefante branco" para o governo. O Mané Garrincha foi o estádio mais caro construído para o Mundial do Brasil e se tornou um motivo de preocupação para quem o gerencia. O governo do Distrito Fede...