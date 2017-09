Corinthians vence Aparecidense e conquista o tri do futebol de amputados

Pelo terceiro ano seguido, o Corinthians/Mogi ficou com o título do Campeonato Brasileiro de futebol de amputados. A equipe paulista venceu por 3 a 1 a Aparecidense e conquistou a tríplice coroa da modalidade: Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram marcados por Rogerinho, Alan e William (Corinthians) Wladimir descontou para o Camaleão, que estava invicto no Brasileirã até a decisão.

Além do título, o Corinthians conquistou uma vaga no Open Nordeste 2017, campeonato que reúne equipes de futebol de amputados na região nordestina. O local da próxima edição ainda não foi definido pela Associação Brasileira de Desporto para Deficientes Físicos. O Corinthians é o atual campeão.

Outro representante goiano, a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), de Goiânia, ficou com a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro de futebol de amputados. Os goianos venceram o FPA/SP por 3 a 1.