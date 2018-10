Esporte Corinthians treina com presença de 25 mil torcedores e Jair mantém o mistério Léo Santos é a única dúvida do treinador. Zagueiro apenas aqueceu e foi poupado do restante da atividade

Com atraso de quase uma hora, o Corinthians realizou nesta terça-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo, a última atividade antes da decisão da Copa do Brasil. O trabalho foi acompanhado por cerca de 25 mil torcedores, número bem abaixo do treino aberto realizado na véspera da semifinal contra o Flamengo. O time alvinegro recebe o Cruzeiro nesta quarta, às 21h45, e...