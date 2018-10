Esporte Corinthians terá apenas três titulares da decisão para enfrentar o Santos Os titulares que serão mantidos na equipe são o zagueiro Léo Santos, o meia Mateus Vital e o volante Douglas

O Corinthians está definido com surpresas para encarar o Santos neste sábado, às 19h, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a decisão da Copa do Brasil, o técnico Jair Ventura decidiu fazer improvisações e levará a campo um time com apenas três titulares. A principal novidade é a presença do zagueiro Pedro Henrique como lateral-direito. ...