Esporte Corinthians tem parte de prêmio da Copa do Brasil penhorada para pagar dívida Clube terá 15 dias para pronunciar sobre o caso

A Justiça determinou nesta segunda-feira a penhora de parte do prêmio de R$ 20 milhões que o Corinthians receberá pelo vice da Copa do Brasil. A medida em primeira instância foi determinada pelo juiz Luis Fernando Nardelli, da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII do Tatuapé, e atende ao pedido do Instituto Santanense de Ensino Superior. A entidade cobra uma dívida...